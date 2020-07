Tarro: “Ritorno del Covid in autunno? Emiliano mostri dati e cifre”

“Ritorno del Covid a settembre – ottobre? Emiliano mostri dati e cifre. Non ha basi scientifiche”: il noto virologo a livello mondiale professor Giulio Tarro contesta la “profezia” Emiliano sul ritorno autunnale del Covid, espressa alla presentazione della Fiera del Levante.

Professor Tarro, il Governatore della Puglia Emiliano ha detto che con ogni probabilità a fine settembre, inizi di ottobre è possibile un ritorno persino rafforzato del Covid 19. Che ne pensa?

“E’ una profezia che non ha alcuna base scientifica. Tutte le Sars non hanno dato questo tipo di ritorno. Inoltre, la popolazione ha un’immunità cellulare. Ricordo che in Estremo Oriente, dopo la Sars del 2002, sono ancora immuni dal Covid “.

E allora qual è il motivo di questi vaticini?

“Chiedetelo a Emiliano, ma simili cose le hanno dette Galli e Ricciardi. Non è escluso che tutto voglia andare a parare e a spingere sui vaccini. Il vaccino anti influenzale tuttavia non ha alcuna azione in questo senso, sono dati di studi qualificati del Pentagono, non miei, peggiora la situazione nel 36 per cento dei casi. Abbiamo poi cure già sperimentate come l’anti malarica o la sieroterapia. Penso che quelle di Emiliano, in buona compagnia, siano dichiarazioni irresponsabili, che generano inutile panico e stress tra la gente. Non escludo che le abbia sollecitate il professor Lopalco. Piuttosto sarebbe stato utile da parte di Emiliano non limitarsi ad enunciazioni, ma mostri dati e cifre concreti”.

In Puglia si vota a settembre. Potrebbe essere un tentativo di allarmare per un rinvio?

“Non lo so, in politica tutto è possibile. Forse qualche governatore uscente vuole creare sindrome da panico per rinviare le votazioni e restare in carico un altro poco”.

Insomma, quello che ha detto Emiliano ha motivazioni?

“Non ha alcuna base scientifica, e neppure epidemiologica”.

Bruno Volpe

