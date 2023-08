Taranto, neonato abbandonato vicino a un cassonetto: salvo grazie a un Pitbull

(Adnkronos) – Neonato abbandonato e trovato in un sacchetto ai piedi di un cassonetto di rifiuti. E' accaduto questa mattina a Taranto. A scoprirlo un passante che portava a spasso il suo cane, un American Pitbull che passando nei pressi del cassonetto ha cominciato ad abbaiare forte irrigidendosi nella sua posizione nonostante il padrone cercasse di portarlo via. Poi improvvisamente il gemito del neonato, nato da poche ore (aveva ancora il cordone ombelicale), e la scoperta. Allertato il 118, i soccorritori sono immediatamente arrivati sul posto trovando il piccolo fortunatamente in buone condizioni. Nella busta c'era un orsacchiotto e una coperta. L'ambulanza è corsa verso l'Ospedale Santissima Annunziata dove ora si trova il bebè nel reparto di neonatologia: "Sta bene". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Agosto 2023