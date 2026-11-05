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Taramelli (Copernicus): “I dati geospaziali possono aiutare a verificare gli illeciti”

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“Per la parte rifiuti è la stessa cosa: la geolocalizzazione, il sapere la quantità, il vedere dove vengono stoccati, il seguirne i trend, sono tutti dati che vengono per la maggior parte delle volte da dati geospaziali”. Così Andrea Taramelli, professore ordinario allo Iuss Pavia e delegato della presidenza del Consiglio presso la Commissione europea per Copernicus, spiega all’Adnkronos a Ecomondo 2026 le potenzialità dell’osservazione della Terra nella gestione dei rifiuti.


Pubblicato il 5 Novembre 2026

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