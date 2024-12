Tapiro d’oro a Casaleggio: “Spiacevole che il M5S parli solo di mandati e poltrone”

(Adnkronos) – Tapiro d’oro oggi da Striscia la notizia a Davide Casaleggio, figlio del cofondatore del Movimento 5 Stelle Gianroberto Casaleggio, per la delusione dovuta alle recenti tensioni politiche all’interno del partito. "Penso che anche mio padre sarebbe attapirato – ha detto Casaleggio junior intercettato a Ivrea dall’inviato del tg satirico Valerio Staffelli – . È spiacevole che oggi non si stia parlando del futuro di una formazione politica o dei programmi, ma si discuta solo di mandati e poltrone". E quando Staffelli gli chiede un parere sulla rivalità tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, Casaleggio risponde: "Non ricordo un momento in cui sono andati d’accordo". Commentando poi l’eventuale obiettivo di Conte di prendere le redini del Partito Democratico, Casaleggio aggiunge: "Conte è un ottimo leader per il Pd. Alla fine, il Pd dovrà fargli una statua per tutti i voti che ha portato via al Movimento 5 Stelle. Penso che quello sia da sempre stato il suo progetto". E, a proposito della diatriba per la proprietà del simbolo del Movimento, Casaleggio dichiara: "Il simbolo è chiaramente dell’associazione precedente, tant’è che hanno dovuto firmare un contratto per poterlo utilizzare. Se il contratto sarà rescisso, il simbolo tornerà a chi di diritto". In attesa delle dichiarazioni che Beppe Grillo farà domani sul suo blog alle 11.03, Casaleggio conclude: "Sapere cosa vuole dire Beppe è sicuramente impossibile, ma 11.03 indica forse una data". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Dicembre 2024