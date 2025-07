Tanti i cantieri aperti in città per migliorare la viabilità e il decoro urbano

Sono davvero tanti i cantieri stradali presenti in città in questi giorni. Oltre a quelli di manutenzione straordinaria strade a cura del Comune, suddivisi in tre zone (A e B urbane e C extraurbane), sono presenti ulteriori cantieri correlati ai ripristini dei tratti stradali interessati da lavori relativi a sottoservizi da parte dei diversi gestori (Enel, AQP, Tim-Fiber Coop, Fastweb, Wind-Tre, Open Fiber ed altri ancora). Anche su questo fronte, sono evidenti gli effetti di un’azione costante e intensa, messa in campo dall’Amministrazione Episcopo sin dai primi mesi di operatività, per indurre i Gestori ad eseguire, bene e in tempi ristretti, tutti i ripristini stradali correlati alle autorizzazioni che di volta in volta il Comune rilascia per implementare le infrastrutture a reti presenti nel sottosuolo stradale, attività obbligatoria che in passato spesso veniva eseguita male o tardivamente, talvolta dimenticata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ecco alcune strade interessate da ripristini definitivi eseguiti da Enel nei giorni scorsi: viale Michelangelo, via dei Carbonari Dauni, via Nicola Zingarelli, via Gaetano Amatruda, viale dell’Immacolata, via Fraccacreta, via Michele Mastelloni, via Maria Giovanni Galanti, via Zara, via Castiglione, viale Manfredi, viale Colombo (da incrocio Viale Michelangelo a via Mastelloni), via Lecce (da Corso Roma a via Perrone) e via Perrone (da incrocio via Lecce a Via Bari). Per le strade interessate dai ripristini eseguiti dai Gestori, e per le quali residuano tratti non interessati da lavori di sottoservizi, il Comune le sta inserendo nella propria programmazione di manutenzione straordinaria in modo da eseguirli nei prossimi mesi, per arrivare così ad interventi completi.



Pubblicato il 12 Luglio 2025