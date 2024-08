Giunge a conclusione “Non soli, ma ben accompagnati”, la seguitissima manifestazione del Festival d’arte Apuliae inserita nel cartellone di Foggia Estate 2024. Una programmazione che si rinnova anno dopo anno per la varietà di generi musicali e la qualità artistica senza mai deludere le aspettative dell’affezionato pubblico e attirando sempre nuovi spettatori, grazie anche alla location della Villa Comunale che ha consentito l’accesso ad un pubblico più vasto. A confermare il successo della XXI edizione, i fragorosi applausi, la calorosa partecipazione e i numerosi bis.

A chiudere la stagione 2024, domenica 25 agosto, “Tango sensations” con il duo Furia-Schirru, uno spettacolo in cui passato, presente e futuro sono condensati in un unico ed insolito viaggio nella storia del tango. Fusione e contaminazione, tradizione ed innovazione, ma anche equilibrio, tecnica, immaginazione ed improvvisazione. Il risultato è un’interessante sintesi tra il mondo sonoro del jazz e quello del Tango Nuevo. Uno spettacolo innovativo, nel quale le dimensioni del tempo e dello spazio si piegano fino ad incontrarsi, guidando l’ascoltatore in un percorso emozionante e seducente dal tango tradizionale, fino alle influenze jazz e d’avanguardia di Astor Piazzolla e alle composizioni originali di Fabio Furia. Un’esperienza artistica in cui il tango giunge fino alla sua massima evoluzione, trasformato e rivoluzionato. Tango sensations propone, infatti, un itinerario eclettico e multiforme nel quale la forza poetica della musica si fonde al virtuosismo tecnico degli artisti. Una produzione frutto di un vero e proprio percorso di ricerca e sperimentazione, fondato sul confronto e l’interazione tra i generi e gli stili. I suoni si fanno poesia in un itinerario musicale in cui la raffinata tecnica compositiva si unisce alla profonda sensibilità melodica ed all’improvvisazione passionale, nel virtuosismo esecutivo di una formazione tutta italiana: Fabio Furia al bandoneon e Marco Schirru al pianoforte. Fabio Furia, compositore e arrangiatore, è considerato uno dei più importanti e apprezzati bandoneonisti d’Europa. La sua attività concertistica lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo nelle più prestigiose sale da concerto fra cui la Tonhalle di Zurigo e Dvorak Hall del Rudolfinum di Praga. Molto apprezzato a livello internazionale, il suo talento è noto a numerose istituzioni e festival nazionali ed internazionali. Si è esibito come solista in Italia, Canada, Messico, Croazia, Svizzera ecc. Marco Schirru, brillante pianista classe ’94, in qualità di solista e camerista, si è esibito in alcuni tra i più prestigiosi teatri d’Italia e per importanti festival. Ha collaborato con artisti di chiara fama quali Anna Tifu, Fabio Furia, Barbara Frittoli, Ernesto Palacio, Ottavio Dantone, Sesto Quatrini.

Il concerto, ad INGRESSO GRATUITO, inizierà alle ore 21.00. L’entrata sarà consentita fino ad esaurimento posti a partire dalle ore 20.30 dagli ingressi laterali di Via Scillitani e via M. Mazzei (ex via Galliani).

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione socioculturale Spazio Musica, con il sostegno della Regione Puglia, ed è inserita nel cartellone di Foggia Estate 2024, allestito dall’Amministrazione Comunale del capoluogo.



Pubblicato il 22 Agosto 2024