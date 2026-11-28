A San Severo la Polizia di Stato ha arrestato due uomini accusati di aver sottoposto le rispettive compagne a violenze fisiche e psicologiche, minacce e comportamenti persecutori, in alcuni casi anche davanti ai figli minori. Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato locale hanno eseguito due distinte ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. Il primo arresto riguarda un 34enne, per maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna convivente. La donna, dal 2019 fino al settembre 2026, avrebbe dovuto sottostare al controllo ed al dominio del compagno per poi subire anche ripetute aggressioni fisiche davanti al figlio della coppia. Tra i fatti contestati, anche le botte subite dalla vittima durante il periodo della gravidanza. A settembre, l’uomo, dopo aver minacciato la donna davanti ad altre persone, l’avrebbe colpita al volto rendendo necessario il ricorso alle cure mediche. La donna ha trovato il coraggio di denunciare le violenze subite ed è stata successivamente accolta in una struttura protetta. Il secondo arrestato è un uomo di 43 anni, gravemente indiziato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali aggravate e atti persecutori, per tutta la durata della convivenza. L’uomo, spesso in stato di ubriachezza, avrebbe sottoposto la compagna a ripetute violenze fisiche e psicologiche, imponendole di assecondare ogni sua volontà e controllandone ogni forma di comunicazione. Per entrambi gli indagati il gip ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza e ha ritenuto concreto il pericolo che gli stessi, anche alla luce dei loro precedenti, possano commettere altri reati della stessa specie. I due sono stati associati presso la casa circondariale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.



Pubblicato il 28 Novembre 2026