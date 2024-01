Tangenziale di Foggia, Cataneo rilancia con una mozione in consiglio

Pasquala Cataneo non ci sta. Dopo che è stato presentato il progetto sulla tangenziale ovest di Foggia, alla presenza di Anas, del commissario straordinario Vincenzo Marzi e delle istituzioni locali, ha in serbo di tenere, prossimamente, una conferenza stampa e di presentare una mozione. “Vedremo anche in conferenza di servizio la questione del parere favorevole senza che il Comune si sia espresso”, dice il consigliere comunale di Idm e segretario del sindacato dei trasporti Fast-Confsal.

Critiche al progetto le aveva espresse subito dopo l’annuncio dell’eurodeputato Casanova sul cantiere aperto per il 2° lotto della SS 673. “Un progetto sottodimensionato, anche se certamente migliore di quanto abbiamo adesso. Non prevede spartitraffico, doppia corsia e doppia carreggiata. Un’opera di tipo ‘C’ e non ‘B’. Ma perché la Capitanata deve avere meno degli altri, per esempio della Statale 100 di Taranto?”.

Inoltre, ritiene Cataneo, manca la previsione di un “sottopasso stradale all’altezza della pista del Gino Lisa”, che incrocia questa tangenziale. “Invece serve per innalzare la sicurezza sia aerea che stradale, e a garantire, senza preclusioni, lo sviluppo futuro dello scalo aeroportuale foggiano”.

Questo è l’altro cardine della sua critica, ribadita in sede di incontro istituzionale qualche giorno fa. Il “sottopasso” non è previsto nel progetto presentato da Anas. Come esponente del sindacato Fast-Confsal se ne sta occupando dal 2022, e come Italia del Meridione, anche su un fronte politico, oltre che tecnico.

Paradossale, a rileggerlo oggi, il suo invito del mese scorso al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, per il tramite dell’’eurodeputato Casanova, a “parlare con Anas per fare il sottopasso”.

Ora che l’azienda l’ha presentato esattamente come lui e altri non condividono, nel bel mezzo dell’aula consiliare di Foggia, rilancia: “Anas non ha chiuso la porta alla nostra proposta. Solo che non si capisce perché dovrebbe farlo, mi è parso di capire, se non è lo stesso Adp a proporlo. E perché non dovrebbe essere il Comune di Foggia a segnalare?”. (p.l.)



Pubblicato il 27 Gennaio 2024