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Tamponamento tra 4 auto, traffico in tilt sulla Pontina e mattinata di code

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(Adnkronos) – Un incidente tra quattro auto questa mattina ha mandato in tilt il traffico sulla via Pontina, all'altezza di Pomezia, in direzione Roma. Lo scontro tra i veicoli, dove non si sono registrati feriti, ha causato code con le auto incolonnate.   Sui social diversi automobilisti hanno postato foto e video dell'incidente con le auto coinvolte finite a ostruire tutta la carreggiata. "Si sta fermi", "tutti fermi in direzione Roma" scrivono gli utenti. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale e ora il traffico è tornato regolare. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Maggio 2026

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