Attualità

Tamponamento a catena in Val Pusteria: un morto e 10 feriti, tre gravi

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Grave incidente oggi, 27 maggio, in Val Pusteria. Il bilancio è di un conducente morto, tre feriti gravi e altri sette lievi. Stamattina, intorno alle 9.30, è avvenuto un tamponamento a catena lungo la strada statale 49, nei pressi dell’imbocco della galleria San Lorenzo a Brunico (Bolzano). A rimanere coinvolti un minibus che si è ribaltato e altre tre automobili, di cui una di targa tedesca.  I tre feriti più gravi sono stati portati all'ospedale di Bolzano con l’elisoccorso, gli altri nei più vicini ospedali di Bressanone e Brunico. Sul posto oltre ai sanitari della Croce bianca, sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale che hanno chiuso la strada per permettere i soccorsi e determinare la dinamica dell’accaduto. Pesanti le conseguenze sulla viabilità in Val Pusteria. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

È morto Howard Storm, il regista di ‘Mork & Mindy’: aveva 94 anni

57 minuti fa

Ia, da Engineering la via italiana per proteggere dati, garantire trasparenza e abbattere costi energetici

1 ora fa

Finanza, si è conclusa la sesta edizione del Financial Forum 2026

1 ora fa

Napoli, paziente si lancia nel vuoto al Cardarelli: tragedia in terapia intensiva grandi ustionati

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio