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Tamberi non si ferma più, oro anche ai Giochi del Mediterraneo

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(Adnkronos) –
Gianmarco Tamberi domina le onde dei Giochi del Mediterraneo: basta la misura di 2,25 alla prima prova per vincere la medaglia d'oro a Taranto nel salto in alto, prima di dare l'assalto senza fortuna alla migliore prestazione mondiale dell'anno di 2,35. Il campione di 'tutto' potrà riprovarci venerdì sera a Bruxelles in occasione della finale di Diamond League e poi a Budapest per gli Ultimate Championship del weekend successivo. Intanto si gode il successo davanti al pubblico di casa, con il consueto show che non è mai soltanto atletica ma intrattenimento puro. Con due soli salti (2,15 e poi 2,25) blinda la vittoria nell'evento al quale aveva partecipato soltanto tredici anni fa (sesto a Mersin) e senza tappe intermedie mira dritto a uno degli obiettivi di fine stagione, superare il 2,34 dello statunitense JuVaughn Harrison in cima alle liste dell'anno. Sul podio gli fanno compagnia il greco Antonios Merlos (2,19) e l'altro azzurro Christian Falocchi bronzo con 2,15. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Settembre 2026

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