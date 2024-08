Tamberi in gioielleria dopo la fede persa nella Senna, la moglie: “Fila…” – Video

(Adnkronos) – "Troppa acqua, troppi kg persi negli ultimi mesi o forse l'incontenibile entusiasmo di quello che stavamo facendo. Probabilmente tutte e tre le cose", così Gianmarco Tamberi spiegava come la sua fede nuziale era scivolata via durante la cerimonia d'inaugurazione dei Giochi olimpici di Parigi ed era finita nella Senna. Ora, circa un mese dopo, è tempo di correre ai ripari. A Roma in occasione del Golden Gala, il campione di salto in alto e sua moglie Chiara Bontempi si sono filmati in via Condotti, di fronte a una nota gioielleria." Fila", gli dice la moglie indicando l'anulare in un video pubblicato su TikTok. E lui va, probabilmente a ricomprare la fede persa.

Pubblicato il 30 Agosto 2024