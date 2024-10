Tale e Quale Show, stasera nuova puntata: Geppi Cucciari quarto giudice

(Adnkronos) – Quarta puntata stasera per 'Tale e Quale Show', lo spettacolo condotto da Carlo Conti in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma alle 21.20 su Rai 1. Geppi Cucciari sarà il quarto giudice di questa puntata del varietà che anche la settimana scorsa si è confermato leader degli ascolti del prime-time. Undici i protagonisti pronti a calcare il palco e stupire con nuove imitazioni delle grandi star della musica nazionale e internazionale. La classifica, finora molto equilibrata, vede tutti i protagonisti ancora in gioco, e i punti in palio diventano sempre più importanti. La vincitrice della terza puntata è stata Kelly Joyce-Diana Ross, nell'affascinante interpretazione di ‘Endless Love’; il secondo posto è andato a Feisal Bonciani, al suo fianco nel "duetto" nei panni di Lionel Richie. Terza posizione per Verdiana-Lady Gaga. Per quanto riguarda la classifica generale, attualmente è in testa Verdiana, seguita rispettivamente da Bonciani e Joyce. Ma ora l’attenzione si sposta sulla quarta puntata, dove gli undici Artisti, che cantano rigorosamente dal vivo, offriranno nuove performance. Le trasformazioni della serata: Simone Annicchiarico si esibirà nei panni di Mick Jagger, Massimo Bagnato sarà Al Bano (o Romina?), Thomas Bocchimpani imiterà Tiziano Ferro, Feisal Bonciani onorerà la memoria di Rocky Roberts, Kelly Joyce tenterà il bis ricordando il mito di Tina Turner, Justine Mattera si cimenterà con Madonna, Giulia Penna si trasformerà in Elodie, Roberto Ciufoli interpreterà Dargen D’Amico, Amelia Villano porterà sul palco Dua Lipa, Verdiana si calerà nei panni di Antonella Ruggiero e Carmen di Pietro proporrà Rosanna Fratello. Questa quarta serata promette emozioni anche grazie alle coreografie originali che accompagneranno le esibizioni e all’occhio attento della giuria, composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. A loro si unirà Geppi Cucciari che, forte del suo talento, sicuramente darà al ruolo di "giudice" un'interpretazione molto originale e "graffiante". Il pubblico da casa potrà partecipare attivamente, scegliendo le esibizioni preferite attraverso i social network Facebook e X. Le tre esibizioni più apprezzate riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Tra i protagonisti di questa quattordicesima edizione c’è Giulia Penna, 32enne cantante e influencer con oltre 1,6 milioni di follower su TikTok e 1,2 milioni su Instagram. Con alle spalle esperienze come attrice nel film ‘Natale al Sud’ accanto a Massimo Boldi e una solida formazione musicale (suona chitarra e pianoforte), Giulia si sta affermando anche sul palco di ‘Tale e Quale Show’. Nel cast anche Feisal Bonciani, 34enne fiorentino di origini somale, cantante e ballerino con una carriera che include il ruolo di Giuda nel musical ‘Jesus Christ Superstar’, replicato più di 400 volte in Europa. Fondamentale il lavoro dietro le quinte: un team di costumisti, truccatori, parrucchieri e coreografi accompagna costantemente i protagonisti, insieme ai vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e all’actor coach Emanuela Aureli. “Tale e Quale Show” è su Facebook e X con l’hashtag #taleequaleshow. Il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Ottobre 2024