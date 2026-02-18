Tale e Quale Show a Foggia per l’Africa: successo di pubblico e solidarietà per la 3ª edizione

Grande partecipazione, emozione e un forte messaggio di solidarietà hanno caratterizzato la 3ª edizione di “Tale e Quale Show a Foggia per l’Africa”, andata in scena sabato 14 febbraio 2026 al Teatro Umberto Giordano di Foggia. “Non è stato soltanto uno spettacolo, ma un gesto concreto di responsabilità sociale, capace di collegare il cuore della Capitanata ai villaggi del Burkina Faso. Tra imitazioni, musica e performance di alto livello, con una giuria qualificata e ospiti di rilievo la serata è stata molto coinvolgente”. Lo comunicano Nino De Rogatis, consigliere Mk Onlus e segretario Lions Club Monti Dauni Meridionali, con la presidente Angelarosa Ricco.

L’evento è stato co-organizzato dal Lions Club Monti Dauni Meridionali e dal Comune di Foggia, con l’adesione dei Lions Club del Distretto 108AB e il supporto di numerose associazioni e realtà del territorio. “Ha confermato ancora una volta- dice De Rogatis- come lo spettacolo possa trasformarsi in uno strumento concreto di servizio e di cambiamento. La comunità ha risposto con entusiasmo e generosità a un’iniziativa dal forte valore umanitario”.

Il ricavato della serata sarà destinato a MK Onlus – I Lions Italiani contro le malattie killer dei bambini, per l’acquisto di una macina itinerante del valore di 4.500 euro da impiegare nei villaggi del Burkina Faso. Tale strumento consentirà alle comunità locali di trasformare direttamente i prodotti agricoli migliorando l’alimentazione dei bambini, riducendo il peso del lavoro quotidiano per le famiglie e favorendo la frequenza scolastica, oggi spesso ostacolata da distanze che arrivano fino a 80 o 100 chilometri.

“Ciò che rende questo intervento profondamente lionistico è la visione che lo accompagna – aggiunge Angelarosa Ricco: non assistenza fine a sé stessa, ma formazione, autonomia e dignità. I Lions non creano dipendenza: formano persone capaci di gestire, mantenere e far crescere le infrastrutture ricevute, trasformando l’aiuto in sviluppo duraturo. È questo il segno che resta nel tempo”.

Al termine delle esibizioni, la giuria ha proclamato i vincitori della 3ª edizione. Al primo posto “Impressioni di settembre” di Franz Di Cioccio (Premiata Forneria Marconi), interpretata da Rocco Frisoli. Al secondo posto “Essere una donna” di Anna Tatangelo, interpretata da Michela Danaro. Al terzo posto “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi, interpretata da Mattia Nazzaro.

“La riuscita dell’evento è stata il frutto di un lavoro corale: Lions, istituzioni, associazioni, sponsor, volontari e cittadini hanno dimostrato che quando una comunità si unisce attorno a un obiettivo comune, il risultato supera ogni aspettativa”, conclude Nino De Rogatis.

Paola Lucino



Pubblicato il 18 Febbraio 2026