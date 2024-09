Tale e quale show 2024, da oggi la nuova edizione: giudici e concorrenti

(Adnkronos) – Torna oggi, venerdì 20 settembre 2024, per una quattordicesima edizione ricca di novità ‘Tale e Quale Show’. Padrone di casa, come da tradizione, Carlo Conti. Saranno otto puntate, in onda su Rai 1 in prima serata, all’insegna della musica, del divertimento e delle emozioni. L’attenzione è tutta rivolta al nuovo cast, che comprende volti noti e talentuosi come Simone Annicchiarico, Massimo Bagnato, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Roberto Ciufoli, Carmen Di Pietro, Kelly Joyce, Justine Mattera, Giulia Penna, Amelia Villano e Verdiana Zangaro. Tutti canteranno dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli, e tutti avranno un grande obiettivo: imitare in tutto e per tutto i big musicali della scena nazionale e internazionale che dovranno interpretare. Grande novità per quel che riguarda la giuria: torneranno in gran forma il brillante e pungente Giorgio Panariello e lo scintillante Cristiano Malgioglio. E dopo 13 edizioni la 'Regina' Loretta Goggi sarà invece sostituita da due protagonisti dello spettacolo: Alessia Marcuzzi e il "quarto giudice", ruolo che sarà interpretato in questa stagione da personaggi illustri del mondo dello spettacolo; nella prima puntata, "quarto giudice" sarà Stefano De Martino. Altri personaggi famosi si succederanno poi per ricoprire questo ruolo. Altra novità di rilievo di quest'anno: in gara saranno presentati i "Duetti", che arricchiranno alcune puntate dello show: memorabili esibizioni in coppia dei grandi della musica, interpretati a 'Tale e Quale Show' da due artisti del cast fisso, che offriranno l'occasione di rivivere irripetibili esecuzioni… ma dovranno comunque vedersela poi singolarmente con voti e giudici. Dopo il successo di partecipazione degli ultimi anni, anche in questa edizione i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più ‘acclamate’ da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli. In questa edizione il ‘Campione di Tale e Quale 14° edizione’ sarà proclamato nell’ottava e ultima puntata in onda l’8 novembre. Poiché questa data cade nel corso della settimana di raccolta fondi dell'Airc, il premio finale di 30.000 euro verrà interamente devoluto dalla Rai alla Fondazione per la Ricerca sul Cancro. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Settembre 2024