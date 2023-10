Tajani: “Preoccupati per ostaggi italiani”

(Adnkronos) – ''Siamo preoccupati per gli ostaggi, i 19 italiani a Gaza e le numerose famiglie di italiani nel nord di Israele'' al confine con il Libano. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da Monica Maggioni in In Mezz'ora su Rai Tre. ''La prima preoccupazione è liberare gli ostaggi, ce ne sono anche due italo-israeliani. Poi ci sono un gruppo di 19 italiani a sud di Gaza, che speriamo di poter far uscire quanto prima'', ha spiegato Tajani. ''C'è una situazione di grande tensione nel nord di Israele. Alcuni villaggi andranno evacuati e qui ci sono anche numerose famiglie di italiani'', ha spiegato Tajani dicendo che ''finora ci sono state scaramucce, bisogna evitare escalation''. ''E' giusto sradicare il cancro del terrorismo di Hamas, non è giusto coinvolgere il popolo palestinese in questa azione'' dice. ''I civili sono la priorità, siano essi ostaggi, siano persone che vogliono lasciare Gaza, siano palestinesi che vivono nella Striscia di Gaza. Perché una cosa deve essere chiara: Hamas non è il popolo palestinese e il popolo palestinese non è Hamas'', ha sottolineato il vicepremier. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Ottobre 2023