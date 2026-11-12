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Tajani: “L’Ai va guidata, per questo servono formazione e nuove professionalità””

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“Un Paese che vuole crescere deve investire in formazione, innovazione e ricerca, sviluppando nuove professionalità capaci di guidare l’Intelligenza artificiale. La formazione deve quindi guardare oltre i confini, valorizzando il saper fare italiano e preparando i lavoratori a opportunità dell’export”. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, all’evento “La formazione continua nell’era dell’intelligenza artificiale” in occasione del ventennale di FonARCom.


Pubblicato il 12 Novembre 2026

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