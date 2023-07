Taiwan, Usa forniranno aiuti militari per 345 milioni di dollari

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti forniranno a Taiwan aiuti militari per 345 milioni di dollari. Lo ha annunciato la Casa Bianca, spiegando che il pacchetto comprende armi e servizi, oltre ad addestramento militare. "Continueremo a lavorare strettamente con gli Stati Uniti sulle questioni di sicurezza per mantenere la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan", ha commentato Sun Li-fang, portavoce del ministero della Difesa di Taipei, esprimendo apprezzamento per l'aiuto di Washington. Gli Stati Uniti sono legalmente impegnati a sostenere la difesa di Taiwan, in virtù del Taiwan Relations Act. Il pacchetto di aiuti militari è destinato a sollevare le ire della Cina, che considera Taiwan una provincia ribelle, parte del proprio territorio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Luglio 2023