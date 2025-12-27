Attualità

Taiwan, terremoto di magnitudo 6,7: avvertito anche su isole Giappone

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6,7 ha colpito oggi 27 dicembre 2025 il nord-est di Taiwan alle 23:05 locali (16:05 italiane), nella provincia di Yilan. Lo riporta l'emittente locale Tvbs citando l'Agenzia meteorologica giapponese, che ha confermato che le forti scosse sono state avvertite in oltre sei regioni di Taiwan – tra cui la capitale Taipei – e su alcune isole giapponesi, tra cui Ishigaki e Iriomote. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Saldi invernali 2026, dalla Lombardia al Lazio: quando iniziano

10 minuti fa

Da ‘Cesare’ di Alberto Angela all’Atlante Geopolitico 2025 di Treccani, le novità in libreria

24 minuti fa

Corte dei Conti, dal Senato via libera alla riforma

1 ora fa

Bari, incendio in centro logistico. Fiamme alte fino a 10 metri

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio