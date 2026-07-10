Taiwan, in arrivo il tifone Bavi: evacuate centinaia di persone

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Centinaia di persone a Taiwan sono state evacuate dalle loro case, e molte scuole e uffici sono rimasti chiusi, in previsione dell'arrivo oggi del più grande tifone degli ultimi decenni.Si prevede che Bavi colpirà il nord e l'est di Taiwan, così come le remote isole sud-occidentali del Giappone, oggi e sabato, prima di abbattersi sulla Cina, che questa settimana è già stata colpita da tempeste letali. I residenti della città portuale di Keelung, che dovrebbe essere una delle aree più colpite, hanno fatto scorta di cibo, sigillato le finestre con il nastro adesivo e ammassato sacchi di sabbia agli ingressi delle attività commerciali a livello della strada, seguendo gli avvertimenti delle autorità. "Siamo preoccupati", ha detto Samuel Fu, che lavora in un negozio di noodles nel distretto costiero di Bali, vicino a Taipei."Questa è la prima volta che viviamo un tifone così grande… da quando abbiamo aperto il negozio", ha raccontato il 20enne all'Afp. "L'insegna e la tenda sul davanti potrebbero essere portate via dal vento. Se i venti si faranno più forti, porteremo tutto dentro". Dopo aver colpito Guam e le Marianne settentrionali lunedì come super tifone, Bavi è stato declassato a tifone mentre si spostava attraverso l'Oceano Pacifico. La velocità massima dei venti sostenuti di Bavi è stata di 162 chilometri (100 miglia) all'ora, con raffiche di circa 198 chilometri all'ora — più lenta rispetto a giovedì — secondo quanto riferito dalla Central Weather Administration (CWA). "È probabile che il tifone continui a indebolirsi perché le condizioni ambientali non sono favorevoli", ha affermato il meteorologo della CWA Wang Ping-hsiang. "L'impatto maggiore è previsto a Taipei, Nuova Taipei, Keelung e Yilan, mentre le precipitazioni più intense sono previste per le aree montuose di Taiwan centrale e settentrionale". Il raggio d'azione dei venti forti di Bavi, pari a 380 chilometri (240 miglia), lo renderà il più grande tifone a colpire Taiwan in oltre 30 anni. Molte scuole e uffici sono rimasti chiusi in tutta Taiwan settentrionale e orientale, inclusa Taipei. A Keelung, i residenti si sono riversati in un mercato di prodotti freschi per acquistare frutta e verdura, i venditori ambulanti hanno messo in sicurezza i loro banchi e un tempio ha coperto e legato una statua all'aperto in vista della tempesta. Si prevede che Bavi scaricherà fino a un metro di pioggia, sollevando preoccupazioni per potenziali inondazioni e frane.Più di mille persone sono state evacuate dalle loro case, per lo più nella contea montuosa di Hualien, nell'est di Taiwan, dove le autorità stanno monitorando due dighe di sbarramento naturale. Il presidente taiwanese Lai Ching-te ha esortato la popolazione delle aree che saranno probabilmente più colpite da Bavi a rimanere in "massima allerta". "Sebbene il tifone si sia leggermente indebolito e sia ora classificato come tifone moderato, il suo esteso campo di vento potrebbe comunque portare forti venti e piogge torrenziali in varie aree", ha scritto Lai su Facebook. Dopo aver lambito Taiwan, si prevede che Bavi toccherà terra nella Cina orientale durante il fine settimana. Il maltempo estremo ha già provocato il caos nella Cina meridionale e centrale questa settimana, con tempeste che hanno causato almeno 39 morti, l'esondazione di dozzine di fiumi e il cedimento della diga di un bacino idrico.

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Pubblicato il 10 Luglio 2026