Taiwan, il terremoto in diretta tv: la giornalista continua il tg mentre tutto trema – Video

(Adnkronos) – La forte scossa di terremoto che ha colpito oggi l'isola di Taiwan, la più forte degli ultimi 25 anni, ha fatto crollare diversi edifici provocando morti e feriti. Il sisma è registrato alle 7.58 ed è avvenuto in diretta durante un servizio del tg. Come si vede nelle immagini diffuse sui social lo studio ha iniziato a tremare, ma la giornalista è riuscita a non farsi prendere dal panico e ha continuato a parlare raccontando quello che sta accadendo. Tutto intorno lo studio tremava e oggetti cadevano dal soffitto.



Pubblicato il 3 Aprile 2024