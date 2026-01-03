Tailandia: Sardegna tra le mete di viaggio più trendy del 2026 secondo i nuovi trend globali

Attualità

(Adnkronos) – 3 Gennaio 2026_ La Sardegna è stata inserita tra le dieci destinazioni di viaggio più in crescita per il 2026, grazie alla sua combinazione di spiagge incontaminate, villaggi di montagna e cucina autentica. L'isola italiana viene scelta dai viaggiatori che desiderano alternative meno affollate rispetto alle mete più note, offrendo esperienze di relax, natura e cultura. Il report evidenzia come la Sardegna sia ideale per famiglie, coppie e viaggiatori solitari, con consigli pratici su quando visitarla e come evitare la folla. L'articolo sottolinea anche l'importanza di pianificare in anticipo e di preferire periodi di bassa stagione per vivere al meglio l'esperienza italiana. Lo riporta chiangraitimes.com. La lista include anche destinazioni come Thailandia, evidenziando come i viaggiatori globali siano sempre più attenti al valore, all'accessibilità e all'autenticità delle esperienze offerte, con l'Italia che si conferma protagonista tra le scelte di viaggio per il prossimo anno. Fonte: http://chiangraitimes.com 
