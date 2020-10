Taglio vegetazione nel Foggiano per sicurezza linee elettriche

Saranno avviate nei prossimi giorni da parte di “E-Distribuzione”, la societa’ del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione in Italia, le attivita’ di potatura e manutenzione del verde in prossimita’ delle proprie linee elettriche aeree in molti comuni della provincia di Foggia. L’intervento, rientra nell’ambito delle attivita’ di prevenzione e manutenzione che ogni anno la societa’ elettrica predispone allo scopo di evitare che la vegetazione possa interferire con le linee e provocare disagi alla clientela.

Il piano di intervento e’ stato studiato “per conciliare l’efficienza del servizio elettrico alle esigenze di tutela della biodiversita’ che ha ottenuto le autorizzazioni di tutti gli enti interessati”, spiega una nota. I lavori proseguiranno fino a marzo del prossimo anno interessando oltre 110 chilometri di elettrodotti al servizio dei comuni di Foggia e provincia.

“A operare saranno imprese specializzate e gli interventi di norma non richiederanno l’interruzione della fornitura di energia elettrica evitando cosi’ disagi alla clientela – chiarisce Vincenzo Autiero, responsabile E-Distribuzione zona Foggia e Barletta – È importante che la popolazione non proceda in autonomia al taglio della vegetazione in prossimita’ degli elettrodotti che sono da considerarsi sempre in tensione. È possibile segnalare alle nostre strutture eventuali necessita’ in modo che vengano prese in carico da personale specializzato nel rispetto nelle norme di sicurezza”.

Condividi sui Social!