Attualità

Tabacco, Fedriga: “Cresce hub Bat Trieste grazie a risposta sistema FVG”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “Siamo particolarmente orgogliosi per questa giornata che segna la crescita straordinaria dell’Innovation Hub di Bat a Trieste. Fin dall’inizio la multinazionale aveva chiesto che fossero certi i tempi legati a questo importante investimento. In questa prestigiosa occasione possiamo ricordare che il nostro sistema territoriale, guidato dalla Regione, ha saputo rispondere con grandissima tempestività alle richieste di questa realtà che è fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio e del nostro Paese”. Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga commentando l’ampliamento dell'hub di Trieste che prevede 16 nuove linee produttive , un significativo piano di espansione e anche 150 nuove assunzioni. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Alessandra Amoroso mamma, il post per ‘presentare’ Penelope Maria

6 minuti fa

Francia, Macron nomina Lecornu nuovo premier

22 minuti fa

Tabacco, rinnovato MoU Bat-Masaf, gruppo acquisterà 15 mila ton prodotto italiano

32 minuti fa

Kalinskaya: “Rune ci ha provato 10 volte”. La replica: “Ma quando mai”

47 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio