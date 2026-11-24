Oltre un miliardo di euro di mancate entrate fiscali per l’Italia tra il 2021 e il 2025: è il bilancio principale emerso dalla VI edizione del rapporto sul commercio illecito di sigarette e prodotti di nuova generazione realizzato da Intellegit con il supporto di Bat Italia, presentato al Senato della Repubblica a Roma. Lo studio ha evidenziato l’evoluzione del fenomeno, tra crescita della produzione clandestina sul territorio nazionale e diffusione delle vendite illegali online di prodotti di nuova generazione. Nel 2025 sono state sequestrate quasi 370 tonnellate di tabacco e sigarette all’interno di opifici illeciti. Al centro del confronto anche le misure di contrasto, la tutela dei consumatori e le prospettive in vista della Legge di Bilancio.



Pubblicato il 24 Novembre 2026