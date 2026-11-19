“Il fenomeno del contrabbando è cambiato e ci sono nuove rotte che coinvolgono anche i Paesi dell’Est Europa”. Lo ha detto Laura Crea, responsabile operativo del settore intelligence di Az Investigation, partecipando alla presentazione della sesta edizione del rapporto “Il mercato illecito delle sigarette e dei prodotti di nuova generazione. Le tendenze del periodo post-pandemico (2021–2025), realizzato da Intellegit con il supporto di Bat Italia.”



Pubblicato il 19 Novembre 2026