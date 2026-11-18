«Le tabaccherie non sono solo tabacco, sono molto di più e vanno aiutate ad essere sostenibili». Lo ha dichiarato l’eurodeputata di Fratelli d’Italia Elena Donazzan intervenendo a Bruxelles al convegno “Le tabaccherie in Italia e in Europa, presidio di prossimità”, organizzato insieme al collega Pietro Fiocchi e alla Federazione Italiana Tabaccai.

«Con oltre 50.000 presidi territoriali – ha sottolineato Donazzan – queste attività rappresentano una sorta di soggetto pubblico delegato, garantendo un servizio essenziale e di grande valore sociale soprattutto nelle aree rurali e nei piccoli comuni sprovvisti di uffici postali o banche. Il problema è che questa Europa, a trazione troppo Nord Europa, guarda più alle multinazionali e all’asetticità del servizio invece che al rispetto delle piccole imprese a gestione familiare».



Pubblicato il 18 Novembre 2026