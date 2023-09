Tabaccaia uccisa a Foggia, fermato un 43enne

(Adnkronos) – Un 43enne originario del Marocco è stato fermato dai carabinieri del comando provinciale di Foggia nell'ambito delle indagini sull'omicidio della 72enne titolare di una tabaccheria, avvenuto lunedì scorso in via Marchese de Rosa a Foggia. L'uomo è accusato di omicidio e rapina aggravata. Sono in corso accertamenti per l’esatta ricostruzione del movente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Settembre 2023