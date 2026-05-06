Synensia: tecnologia ed empatia per l’autismo a Cerignola

Uno spazio multisensoriale dedicato ai ragazzi con autismo, progettato per favorire percorsi di riabilitazione, autonomia e relazione attraverso stimoli calibrati e attività personalizzate. È stato inaugurato a Cerignola, in piazza del Cinquecentenario, “Synensia”, nuovo presidio sociale nato nel quartiere Terravecchia all’interno di un percorso di rigenerazione urbana e inclusione costruito negli ultimi anni grazie alla collaborazione tra istituzioni, terzo settore e comunità locale. Il progetto è stato sostenuto dalla Regione Puglia attraverso il bando “Impresa possibile” e trova sede in uno spazio già recuperato grazie al programma “Luoghi Comuni”. All’inaugurazione ha preso parte anche l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, che ha sottolineato il valore simbolico e sociale dell’intervento.

“Non è un caso che questo spazio nasca a Terravecchia – ha dichiarato –: qui abbiamo imparato che la rigenerazione non è solo recupero fisico degli spazi, ma costruzione quotidiana di relazioni, opportunità e fiducia. ‘Synensia’ è tutto questo: tecnologia avanzata, ma soprattutto umanità messa al centro”.

Il nuovo ambiente multisensoriale arricchisce le attività della cooperativa sociale “Un Sorriso per Tutti”, da anni presidio attivo in Piazza del Cinquecentenario. Un lavoro paziente che ha contribuito a trasformare l’area in un punto di riferimento per bambini, adolescenti, famiglie e anziani, attraverso progetti educativi, culturali e sociali.

“Esistono infrastrutture che non si misurano in chilometri o in assi portanti, ma in vite trasformate, in comunità tenute insieme, in bambini che crescono con opportunità che prima non avevano – ha dichiarato l’assessore -. Questa piazza è una di quelle infrastrutture, forse la più importante che Cerignola abbia prodotto negli ultimi anni. Quando guardiamo il documento che racconta la storia di questo luogo, troviamo fotografie di spazi vandalizzati, lavandini divelti, pavimenti devastati. Spazi abbandonati alla criminalità e al degrado. Eppure oggi quegli stessi ambienti ospitano uno spazio multisensoriale e di riabilitazione. Questo passaggio non è un dettaglio: è la sintesi di cosa significa fare politica pubblica sul serio. ‘Luoghi Comuni’ restituisce spazi ai territori e li rimette in funzione, ‘Impresa possibile’ dà gambe alle idee: qui vediamo entrambe le cose insieme, in uno spazio che diventa inclusione, impresa sociale e lavoro”, ha concluso l’assessore regionale.

Proprio il lavoro è uno degli effetti più concreti di questo percorso: diversi giovani del quartiere, prima fuori dai circuiti occupazionali, sono oggi coinvolti nelle attività della cooperativa, contribuendo a costruire servizi per la comunità e nuove forme di economia sociale. “Synensia” si inserisce in questo contesto come un presidio innovativo: una stanza dove luci, suoni e superfici tattili diventano strumenti per abbattere le barriere comunicative e accompagnare i ragazzi con autismo in percorsi di autonomia e relazione.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato anche il sindaco di Cerignola, la vicesindaca con delega alle Politiche sociali, dirigenti regionali e comunali, il presidente della cooperativa Angelo Minardi e l’équipe multidisciplinare che opererà all’interno della struttura.



Pubblicato il 6 Maggio 2026