SYM Italia accelera: crescita a doppia cifra e strategia definita nel 2026

(Adnkronos) – Il 2025 si chiude come un anno chiave per SYM Italia, che registra una crescita del 12%, un risultato nettamente superiore all’andamento medio del mercato scooter. Un dato che certifica la solidità della filiale italiana all’interno di un gruppo globale strutturato: la Casa Madre di Taiwan è oggi il settimo costruttore di scooter al mondo, un posizionamento che garantisce visione industriale, continuità e capacità di investimento. Nel mercato italiano, SYM consolida il quarto posto tra i principali player e, per la prima volta, presidia stabilmente la terza posizione nel ranking degli scooter targati per una parte significativa dell’anno. La quota di mercato raggiunge l’11%, mentre la base clienti supera i 220.000 utenti. Le immatricolazioni raccontano un percorso chiaro: dalle circa 9.000 unità del 2019 si arriva alle oltre 22.000 previste a fine anno. Questi numeri sono il frutto di una strategia condivisa con la rete dei concessionari, considerati partner centrali nello sviluppo del brand. L’espansione della gamma procede infatti in parallelo con il rafforzamento della rete commerciale e dell’organizzazione sul territorio. Il percorso di crescita prosegue con investimenti mirati: nuova sede, formazione tecnica avanzata per i meccanici e potenziamento della logistica di veicoli e ricambi. Resta centrale anche la garanzia di 4 anni con assistenza stradale, elemento distintivo che rafforza la fiducia dei clienti nel lungo periodo. La Strategia SYM 2026 punta ad ampliare la gamma, aumentare il valore percepito dei modelli, consolidare la capillarità della rete e rafforzare i servizi post-vendita lungo tutto il ciclo di vita del veicolo. L’approccio alla mobilità resta pragmatico: soluzioni concrete, senza forzature tecnologiche. In questo scenario, l’Italia assume un ruolo strategico: rappresenta circa un terzo del mercato europeo del marchio.

Pubblicato il 20 Dicembre 2025