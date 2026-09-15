Sydney Sweeney posa nuda per uno spot di scommesse, è polemica: cosa è successo

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Sydney Sweeney è finita al centro di una nuova polemica per uno spot pubblicitario realizzato per Novig, una società di scommesse sportive. L'attrice americana nella pubblicità e nello shooting appare nuda, coperta soltanto da palloni e attrezzature legate a diversi sport, dal basket al tennis fino al golf. La campagna con protagonista la star di Euphoria ha suscitato tante polemiche, in particolare atlete di tutto il mondo hanno accusato la pubblicità di contribuire alla sessualizzazione delle donne nello sport e di mettere in secondo piano anni di sacrifici e risultati. A intervenire sulla vicenda è stata Amy Hunt, velocista britannica reduce da quattro medaglie d'oro agli Europei. Dopo aver ottenuto un quarto posto nei 200m ai World Athletics Ultimate Championship domenica sera, Hunt nel corso di un'intervista ha detto: "Sydney Sweeney, ecco come sono fatte le donne nello sport: 21.4. Muscoli. Duro lavoro, sangue, sudore, lacrime. Questa è una serata bellissima", ha dichiarato l'atleta. "Quando sei una donna nello sport, non è tutto bello. Non è glamour. Non è sexy tutto il tempo, decisamente no", ha aggiunto, lanciando una frecciata.

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Pubblicato il 15 Settembre 2026