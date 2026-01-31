Attualità
Svolta sulla scomparsa di Daniela Ruggi, suoi i resti trovati in casolare a Modena
(Adnkronos) – Svolta sul caso di Daniela Ruggi, la donna scomparsa nel settembre 2024 da Montefiorino, in provincia di Modena: i resti umani trovati, lo scorso 1 gennaio, in una torre abbandonata a Vitriola appartengono alla 32enne. Lo rivela il Resto del Carlino. I resti umani erano stati trovati in un casolare abbandonato nella frazione di Vitriola.
Pubblicato il 31 Gennaio 2026