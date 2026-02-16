Svolta nel caso Campana, omicidio risolto dopo 15 anni: arrestate 4 persone

(Adnkronos) –

Risolto dopo 15 anni l'omicidio Omicidio di Carmine Campana, avvenuto a Giugliano in Campania il 15 maggio 2010. Quattro gli arresti in provincia di Napoli. I Carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 persone gravemente indiziate dei reati di omicidio premeditato nonché di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camorristico Pagliuca di Pozzuoli. Gli indagati avrebbero preso parte – in qualità rispettivamente di mandanti ed esecutori – all’omicidio di Carmine Campana. Il delitto sarebbe stato realizzato per affermare il controllo del territorio in contrapposizione al gruppo criminale Beneduce, cui sarebbe appartenuta la vittima, che fu uccisa con una serie di colpi d’arma da fuoco al volto.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Febbraio 2026