Svolta della rappresentanza femminile: in tre in consiglio regionale da Foggia

La rappresentanza femminile in consiglio regionale dalla provincia di Foggia cresce. C’è la riconferma della pentastellata Rosa Barone, che aumenta le preferenze rispetto al 2020 e stacca di oltre 1500 voti Angelo Masucci di San Severo. Ma si registra anche l’approdo nell’assemblea barese di Rossella Falcone e Grazia Maria Starace, entrambe di Vieste. La candidata del Pd ottiene oltre 10.600 voti (dati Eligendo), dopo Raffaele Piemontese; la seconda, nella lista Decaro, non si è mai spostata dal primo posto in classifica durante le lunghe operazioni di scrutinio. Quasi 7.800 voti. Tutte di centrosinistra. Dall’altra parte Rita Montrone, nonostante in Fdi sia la più suffragata a Foggia con 2612 preferenze e quasi 4800 totali, non insidia il secondo seggio da oltre 7mila voti di De Leonardis, riconfermato per la quinta volta. In questa che, speriamo, possa rappresentare una fase nuova di rappresentanza femminile dalla provincia di Foggia, si vede netta l’uscita dalla logica delle “riempi-lista”, come si dice, per un impegno che si forma anche nei ruoli professionali e istituzionali a livello locale e si avvale del sostegno dei partiti o dei movimenti. Questo con preferenze diffuse sul territorio oltre le roccaforti elettorali che da sole, spesso, non reggono.Della valanga di voti di Raffaele Piemontese, che compete con i pluri-suffragati della Regione Puglia, abbiamo già detto ieri a sezioni ancora in corso di scrutinio, ma quando il trend era già abbastanza chiaro. A questo proposito, va evidenziato il balzo in avanti del Pd rispetto a 5 anni fa quando era al 18,37%; oggi arriva al 27,74%.Antonio Tutolo si riconferma consigliere con 10.240 voti, sbanca su Lucera dove ne raccoglie 6095, ne arrivano 1382 da Foggia e sparse, a piccole manciate, da ogni dove. Battagliero, poco intruppato, molto incisivo nelle rivendicazioni della Capitanata, ha sostenuto un duello all’ultimo voto con Rosario Cusmai. Fra i nuovi ingressi c’è quello del socialista Giulio Scapato, già consigliere e assessore comunale a Foggia, che ci aveva provato anche nel 2020 e che in questa tornata, piazzandosi dopo Starace nella lista Decaro, arriva nel consiglio barese.In Fdi il sindaco di Candela Nicola Gatta supera i 10mila voti. La percentuale complessiva del partito sale da 11,23% del 2020 a 16,36%. Viene doppiata Fi (8%) e la Lega sfiora il 6%. È Napoleone Cera a tenere saldo, nel partito di Salvini, il posto sul Gargano con Dell’Erba (Fi) da Apricena che, parimenti, si riconferma consigliere regionale.Se Manfredonia città perde la sua diretta rappresentanza con Palo Campo fuori dall’assise, se l’area di Vieste ha due donne, oltre all’onnipresente Piemontese, resta il presidio di centrodestra in zona. E a proposito di territori, va sottolineato come l’Alto Tavoliere – stando alla provenienza dei candidati, cioè Torremaggiore e San Severo- non riesca a farne eleggere nessuno nonostante varie e ottime performance. Erano in sei, fra centrodestra e centrosinistra, a correre per il seggio barese. Stesso dicasi per Cerignola, dove nessun rappresentante del territorio è stato eletto.Inoltre – in base ai dati Eligendo cui fa riferimento il nostro articolo all’indomani del voto regionale- resta fuori dal consiglio un suo storico rappresentante dei Popolari, Sergio Clemente. Stesso stop, dato lo sbarramento al 4%, anche per Avs. Non ce la fa l’ex assessora regionale Elena Gentile che aveva duellato fino all’ultimo voto con Antonio De Sabato, pugnace consigliere comunale di Foggia.

Assunta Di Matteo: “Un passo avanti nella parità di genere”

“A tutti gli eletti in consiglio regionale va il mio augurio più sincero ma consentitemi di esprimere le mie più sincere congratulazioni alle donne del territorio che hanno ottenuto questo importante risultato: Rosa Barone, Graziamaria Starace, Rossella Falcone”. Sono le parole della consigliera di Parità della Provincia di Foggia Assunta Di Matteo.“Certamente questo risultato, questa significativa rappresentanza di donne della Capitanata, è un passo avanti per la parità di genere e per la rappresentanza femminile nella politica italiana”, continua la consigliera. “La loro presenza è un segnale forte di cambiamento e di rinnovamento, e dimostra che le donne possono e devono avere un ruolo attivo e di leadership nella società. Sono convinta che la loro esperienza e la loro competenza saranno fondamentali per contribuire a creare un futuro più giusto e uguale per tutti. Le loro voci e le loro prospettive saranno essenziali per affrontare le sfide che la nostra Capitanata si trova ad affrontare e per promuovere lo sviluppo sostenibile e inclusivo del territorio”.

Paola Lucino



Pubblicato il 26 Novembre 2025