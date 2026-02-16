Attualità

Svizzera, treno deraglia nel canton vallese: molti feriti

(Adnkronos) – Un treno è deragliato tra Goppenstein e Briga, nel canton vallese in Svizzera, e diverse persone sarebbero rimaste ferite. Lo riporta Rts spiegando che la linea è attualmente chiusa. La causa precisa del deragliamento non è ancora nota, ma secondo la polizia contattata dalla Rrt e secondo le informazioni riportate sul sito web delle ferrovie potrebbe trattarsi di una valanga . Secondo il sito di notizie Pomona, il deragliamento è avvenuto nei pressi di Hohtenn e sul treno viaggiavano circa 80 persone. 
Pubblicato il 16 Febbraio 2026

