Attualità

Svizzera, pullman turistico coinvolto in incidente: diversi morti e feriti

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Diverse persone hanno perso la vita, altre sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un pullman turistico nella Svizzera orientale. A riferirne è stata la polizia locale. L'incidente è avvenuto tra i comuni di Susch e Zernez, nel cantone dei Grigioni, nella parte orientale del paese. "Diverse persone hanno perso la vita nell'incidente dell'autobus (…) Altre sono rimaste ferite", ha comunicato su X la polizia cantonale senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze dell'incidente o sulla nazionalità delle vittime. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Fenerbahce-Roma, Gasperini chiede tre rigori: cos’è successo in Champions

31 minuti fa

Champions League, oggi Como-Lipsia – Diretta

50 minuti fa

Europei pallavolo, oggi Italia-Svezia – Diretta

51 minuti fa

Morta Denise, la figlia di Lea Garofalo: si è tolta la vita a 35 anni

52 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio