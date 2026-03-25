Sviluppo della zona ASI: confronto tra Consorzio e Comuni

Sviluppo dell’agglomerato industriale ASI Manfredonia–Monte Sant’Angelo, coordinamento degli interventi e condivisione delle strategie sono stati i temi al centro dell’incontro che si è tenuto presso la sede del Consorzio ASI della provincia di Foggia tra il presidente Agostino De Paolis e i sindaci di Manfredonia e Monte Sant’Angelo, Domenico La Marca e Pierpaolo d’Arienzo, affiancati dagli assessori allo sviluppo economico Matteo Gentile e Vittorio De Padova.

Nel corso dell’incontro è stato ricostruito il quadro delle principali questioni che interessano l’area, con particolare riferimento alla delimitazione delle aree tra il Bacino Alti Fondali e le zone retrostanti, al progetto di collegamento ferroviario tra Frattarolo e l’agglomerato ASI/porto di Manfredonia e al bando per l’assegnazione di suoli nell’area industriale.

I sindaci hanno evidenziato la necessità che tali interventi siano accompagnati da un adeguato livello di concertazione, per evitare possibili ricadute negative sul territorio, ma soprattutto per valorizzare pienamente le aree retroportuali, fattore strategico per lo sviluppo del porto stesso.

Dall’incontro è emerso un confronto costruttivo, pur in presenza di posizioni non sempre convergenti. In particolare, il Comune di Manfredonia ha ribadito la centralità della tratta ferroviaria Incoronata–agglomerati industriali di Manfredonia–Monte Sant’Angelo, ritenuta infrastruttura strategica per lo sviluppo industriale, logistico e portuale.

L’amministrazione sipontina ha sottolineato la necessità di avere certezze sul finanziamento dell’elettrificazione della linea da parte di Rfi e Regione Puglia, oltre che sulla sufficienza delle risorse già stanziate, per evitare il rischio di un’opera incompiuta e non pienamente funzionale.

Il presidente De Paolis ha assicurato la volontà del Consorzio di procedere in maniera coordinata, richiamando il Piano industriale approvato all’unanimità dall’Assemblea generale del 18 dicembre 2025, orientato a una piena integrazione tra le scelte del Consorzio e le esigenze dei territori.

Da parte di tutti gli enti coinvolti resta la volontà di proseguire il lavoro comune per verificare le condizioni utili a costruire una visione condivisa di sviluppo dell’area industriale e del sistema porto–retroporto, nella consapevolezza che i risultati dipenderanno da una collaborazione stabile tra istituzioni e territorio.



Pubblicato il 25 Marzo 2026