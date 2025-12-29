Svilar colpisce al volto Ostigard in uscita, rossoblù chiedono il rigore: proteste in Roma-Genoa

(Adnkronos) –

Proteste in Roma-Genoa. Nel match di oggi, lunedì 29 dicembre, gli ospiti, al termine del primo tempo, hanno reclamato un calcio di rigore per intervento scomposto in uscita di Svilar su Ostigard. Tutto è successo al 46', all'ultima azione del primo tempo: il Grifone, sotto 3-0, può sfruttare una punizione dal vertice destro dell'area di rigore. Sul cross al centro arriva Ostigard, che colpisce di testa anticipando Svilar ma subisce l'intervento del portiere giallorosso. Il serbo infatti lo travolge colpendolo in pieno volto dopo che il difensore rossoblù ha toccato il pallone. L'impatto è violento, con Ostigard che rimane diversi secondi a terra dolorante. Il Genoa protesta e reclama il calcio di rigore, ma l'arbitro Di Bello, così come il Var, non interviene e fischia la fine del primo tempo.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Dicembre 2025