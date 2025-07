Svezia, auto investe pedoni su marciapiede nel centro di Malmo: feriti

(Adnkronos) – Cinque persone, tra cui anche bambini, sono rimaste ferite dopo essere state travolte da un'auto mentre si trovavano sul marciapiede nel centro di Malmo, in Svezia. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale, ma secondo le prime informazioni fornite dalla polizia nessuno sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto riportato dal quotidiano Dagens Nyheter, la polizia ha preso in custodia il conducente del veicolo, un uomo di circa 20 anni, che sarà ascoltato nelle prossime ore. Al momento non è chiaro se verrà formalizzata un'accusa e quale sarà l’eventuale ipotesi di reato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Luglio 2025