Sventrano l’ufficio postale di Torremaggiore con ruspa, via con la cassaforte

Con una ruspa hanno sfondato l’ingresso dell’ufficio postale di Torremaggiore asportando la cassaforte. È quanto accaduto intorno alle 3.30 della scorsa notte in via Costituente. Ingenti i danni alla struttura, mentre è ancora da quantificare il bottino. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Al vaglio le immagini della videosorveglianza. A febbraio scorso un assalto con le stesse modalità, tramite l’utilizzo di una ruspa, fu messo a segno ai danni dell’ufficio postale di San Marco In Lamis che è ancora inagibile. “La nostra comunità è profondamente scossa da questo ignobile atto criminale perpetrato con mezzi estremi da criminali senza scrupoli pur di raggiungere il loro obiettivo.

Siamo certi del grande impegno delle Forze dell’Ordine che condurranno le indagini per assicurare alla Giustizia i responsabili dell’assalto.

Confidiamo inoltre nella celerità con cui Poste Italiane provvederà al ripristino dei luoghi e dei servizi essenziali per l’intera comunità”. così il sindaco Emilio Di Pumpo.“Del tema sicurezza se ne discuterà tra qualche giorno, alla ripresa dei lavori a Montecitorio e io stesso interverrò durante la discussione generale in Aula ma oggi, dopo l’ennesima razzia compiuta in provincia di Foggia, ho immediatamente scritto al ministro della Difesa Guido Crosetto perché si possa valutare concretamente la possibilità di incrementare la presenza e l’utilizzo di uomini e mezzi dell’Arma in Capitanata, ormai troppo spesso penalizzata da una crescente criminalità e da difficoltà di controllo del territorio”: lo fa sapere il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.

Proprio questa mattina, infatti, si è appreso dell’ultimo assalto avvenuto in Capitanata, in piena notte, ai danni di un ufficio postale a Torremaggiore. Una incursione repentina, compiuta da un commando con un escavatore appena rubato, per sottrarre la cassaforte destinata alle esigenze di una piccola comunità, in particolare alla liquidazione delle pensioni, con conseguenti disagi per tutti i cittadini.

I Carabinieri della locale stazione non sono riusciti ad intervenire in tempo, dal momento che una sola pattuglia, attualmente, nelle ore notturne copre un vasto territorio dell’Alto Tavoliere, con circa 100mila residenti complessivi, tra Apricena, Chieuti, San Severo, Sannicandro, Serracapriola e Torremaggiore.

Analoghi episodi si erano già registrati in altre aree della provincia di Foggia, come la zona dei 5 Reali Siti, con rapine in rapida sequenza a Ordona, Orta Nova,Stornara, Stornarella. Per mesi, poi, i suddetti uffici postali sono restati fuori uso, con disservizi facilmente immaginabili per una popolazione di circa 45mila anime, spesso anziana, in zone periferiche in cui spesso mancano anche le filiali degli istituti bancari.

“Il pacchetto di norme del ddl sicurezza, che sta per essere varato alla Camera, – conclude l’on. La Salandra – vede un approccio totalmente diverso del Governo Meloni in termini di ordine pubblico, garantendo maggior tutela alle forze dell’ordine e maggiore rigore nelle azioni di pubblica sicurezza, per fornire alle autorità migliori strumenti per agire in maniera efficace sui nostri territori”.



Pubblicato il 31 Agosto 2024