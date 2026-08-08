Svelata l’immagine celebrativa della Giostra del Saracino

(Adnkronos) – Il vicesindaco di Arezzo, Gianfrancesco Gamurrini, ha svelato l'immagine celebrativa della 150ª edizione della Giostra del Saracino scelta per il manifesto ufficiale della prossima edizione della manifestazione in programma il 6 settembre. A firmarla è Elettra Tombini, 22 anni, studentessa di Architettura originaria di Sestino, risultata vincitrice tra le undici proposte presentate nell'ambito del concorso di idee promosso dall'Amministrazione comunale per individuare l'immagine simbolo di questo importante anniversario. Il progetto accompagnerà le celebrazioni della 150ª edizione e troverà applicazione non solo nel manifesto celebrativo, ma anche nell'annullo filatelico speciale previsto per la mattina di domenica 6 settembre. «Arezzo si appresta a vivere la 150/a edizione della Giostra del Saracino – commenta il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini – un traguardo storico che festeggiamo con un ricco programma di iniziative dedicate. La prima, e particolarmente significativa, è il manifesto celebrativo, opera di Elettra Tombini, selezionato attraverso un concorso di idee. Sarà l’immagine simbolo di questa edizione così importante e accompagnerà le celebrazioni attraverso i manifesti ufficiali, ma anche nelle locandine in edizione limitata, nelle cartoline e nell’annullo filatelico che contribuirà a storicizzare la ricorrenza. Ma questo è solo l’inizio: sono infatti tante le sorprese che abbiamo in serbo e che sveleremo passo, passo nel mese di agosto.» L'opera di Elettra Tombini nasce con l'obiettivo di reinterpretare in chiave contemporanea i valori storici, simbolici e identitari della Giostra del Saracino attraverso un linguaggio grafico essenziale, immediato e fortemente evocativo. Al centro della composizione è rappresentato il momento più iconico della manifestazione: la carica del cavaliere e l'impatto della lancia contro il Buratto. Sullo sfondo si staglia il profilo, immediatamente riconoscibile, della città di Arezzo, mentre il numero "150", inserito come elemento grafico di grande formato, assume un ruolo centrale e simbolico celebrando l’importante traguardo raggiunto dalla manifestazione che per la 150/a edizione ha altresì ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura. «Aggiudicarmi questo concorso per l'opera celebrativa della 150/a edizione della Giostra del Saracino – spiega Elettra Tombini – rappresenta per me un traguardo di straordinario valore emotivo e professionale. Sebbene il mio percorso accademico sia orientato agli studi tecnici di Architettura, la grafica e il disegno a mano libera costituiscono da sempre la mia più grande passione, coltivata fin da bambina. Con questo progetto ho voluto interpretare in chiave contemporanea l'identità e la storia di Arezzo, sintetizzando l'essenza della Giostra – la carica del cavaliere e l'impatto con il Buratto – attraverso un linguaggio visivo essenziale, immediato ed evocativo, capace di unire tradizione e modernità. Vedere riconosciuto il mio lavoro in occasione di un evento così radicato nel territorio è un’emozione profonda e una preziosa opportunità di crescita, che mi consente di arricchire con orgoglio il mio bagaglio formativo e di muovere i primi, significativi passi nel mondo della progettazione visiva.» Il manifesto sarà affisso in città a partire dal 18 agosto. La grafica realizzata da Elettra Tombini sarà inoltre riprodotta su una serie di locandine in edizione limitata e numerata (150 esemplari) e su una delle due cartoline celebrative predisposte dall'Amministrazione comunale in occasione dell'annullo filatelico. Anche il bollo speciale riprenderà la medesima immagine stilizzata del manifesto e sarà disponibile nella mattinata di domenica 6 settembre, dalle ore 9 alle 13, presso il percorso espositivo "I Colori della Giostra", dove il personale di Poste Italiane sarà presente per apporre l'annullo celebrativo.

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Pubblicato il 8 Agosto 2026