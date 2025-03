Sveglia alle 4 e acqua ghiacciata, il video surreale dell’influencer e le parodie ‘rompono’ X

(Adnkronos) –

Sveglia alle 4, viso nell'acqua ghiacciata, buccia di banana in faccia. E il video vola. Ashton Hall, influencer e fitness coach da 8,7 milioni di follower su Instagram, ha 'rotto internet'. Un video di Hall, con una surreale routine quotidiana, solo su X ha collezionato oltre mezzo miliardo di visualizzazioni. Cosa ha di speciale la clip? E' un mix a dir poco curioso che inevitabilmente diventa argomento di discussione sui social. Hall, fisico scolpito, si alza dal letto prima delle 4 di mattina. Push up in terrazzo, meditazione, ispirazione con sermoni online e un pilastro della routine: in un'insalatiera di acqua con ghiaccio in cui l'influencer immerge ripetutamente il volto, con effetti a quanto pare miracolosi, mentre la bottiglia di una costosa acqua minerale spicca nelle inquadrature. Alle 6.38 del mattino Ashton Hall è già in palestra, alle 7.40 in piscina, alle 8.35 doccia (ma l'orologio in bella mostra segna un altro orario) alle 9.15 – dopo l'ennesimo tuffo di faccia nell'acqua ghiacciata – si lavora con remunerativi business online (il video). Il video vola online e pazienza se migliaia di commenti sono critiche ironiche o velenose. La clip è virale e diventa ispirazione per una serie di parodie che ridicolizzano l'originale con lampi di genialità. Se Ashton Hall si sveglia prima delle 4 per curare il proprio fisico scolpito, c'è chi si alza alle 11 e usa l'acqua ghiacciata per raffreddare altre parti del corpo… Hall, una carriera da running back nella NCAA, dopo aver accantonato i sogni di gloria al termine del college si è trasformato prima in personal trainer e poi in 'guru' del fitness, scalando le posizioni online e diventando uno dei nomi più noti del settore sui social. Dai suoi profili, dispensa consigli per una vita di successo tra auto di lusso e allenamenti. In mezzo, ovviamente, ampio spazio ai tuffi di faccia nell'acqua ghiacciata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Marzo 2025