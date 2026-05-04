Suzuki Bike Day #6, a Misano sport e sostenibilità tra circuito e colline

(Adnkronos) – Sarà il Misano World Circuit Marco Simoncelli a ospitare il prossimo 20 giugno la sesta edizione del Suzuki Bike Day, evento non competitivo che unisce sport, mobilità sostenibile e solidarietà. Dopo le precedenti tappe tra Carpegna, Imola e Monza, che hanno coinvolto complessivamente oltre 8.000 partecipanti, l’iniziativa approda in Romagna, rafforzando il legame tra mondo dei motori e mobilità dolce. Il circuito di Misano diventerà il fulcro della manifestazione, offrendo ai partecipanti la possibilità di pedalare su un tracciato iconico normalmente riservato alle competizioni internazionali. Il percorso, lungo circa 62 chilometri con 900 metri di dislivello, si svilupperà tra l’asfalto del circuito e l’entroterra romagnolo, attraversando colline e borghi storici. Si tratta di un format pensato per un pubblico ampio, un evento aperto a tutti, senza finalità competitive, che consente la partecipazione con qualsiasi tipo di bicicletta, nel segno della condivisione e della sicurezza. Tra gli elementi distintivi dell’edizione 2026, la maglia tecnica ufficiale realizzata da Alé Cycling, ispirata al concetto giapponese del “Kintsugi”, l’arte di valorizzare le imperfezioni riparandole con l’oro.

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Pubblicato il 4 Maggio 2026