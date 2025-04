Survival Kids, l’avventura di sopravvivenza cooperativa su Switch 2

(Adnkronos) – Konami Digital Entertainment ha annunciato, durante il recente Nintendo Direct, l'esclusiva uscita di Survival Kids come titolo di lancio per Nintendo Switch 2. Sviluppato in collaborazione con Unity, il gioco promette di sfruttare appieno le potenzialità della nuova console, offrendo un'esperienza cooperativa innovativa e coinvolgente. Survival Kids pone l'accento sull'esperienza cooperativa, sfruttando le avanzate funzionalità di comunicazione e condivisione di Nintendo Switch 2. I giocatori potranno connettersi, pianificare strategie e collaborare senza soluzione di continuità, affrontando insieme le sfide di un ambiente ostile. I giocatori vestiranno i panni di quattro giovani esploratori, alla ricerca di un mondo nascosto seguendo una mappa frammentata. Bloccati su un arcipelago di isole, situate sul dorso di creature ibride balena-tartaruga, i ragazzi dovranno collaborare per esplorare, raccogliere risorse e creare strumenti essenziali. Grazie al supporto cooperativo locale e online, fino a quattro giocatori potranno unire le forze per superare enigmi ambientali e affrontare i pericoli dell'ambiente circostante. Originariamente uscito per Game Boy Color nel 1999, Survival Kids ha anticipato le tendenze del genere survival, combinando esplorazione, crafting e narrazione. Questa reinterpretazione moderna espande l'esperienza originale, introducendo nuove meccaniche cooperative e funzionalità multiplayer. Il gioco è progettato per incentivare la collaborazione, con meccaniche di crafting, esplorazione e utilizzo degli strumenti ottimizzate per il multiplayer. Un sistema di crafting intuitivo e una gestione dell'inventario semplificata consentono ai giocatori di concentrarsi sull'avventura, senza complicazioni. Survival Kids offre un'esperienza visiva accattivante, con uno stile artistico toon vibrante, una colonna sonora coinvolgente ed effetti audio immersivi. L'interfaccia utente intuitiva e le meccaniche di gioco accessibili rendono il gioco adatto a giocatori di tutte le età. L'esclusività per Nintendo Switch 2 consentirà a Survival Kids di sfruttare appieno le caratteristiche uniche della console, migliorando l'esperienza di gioco e amplificando il divertimento in multiplayer. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Aprile 2025