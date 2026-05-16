Superstrada del Gargano, entro metà giugno consegna dei lavori del primo stralcio

“La Superstrada del Gargano è un’infrastruttura strategica sul piano della sicurezza e dell’accessibilità, ma anche dello sviluppo turistico e della competitività. Procede la fase progettuale della Parte B relativa al primo e al secondo itinerario del collegamento tra la SS693 e la SS89, da Vico del Gargano a Mattinata passando per Peschici e Vieste, e ne traguardiamo la conclusione per poi passare alla successiva consegna dei lavori del tratto da Vico del Gargano a Peschici, già finanziati per 395 milioni. Nel mentre, il prossimo 28 maggio è prevista la sottoscrizione del contratto riguardante il primo stralcio della Parte A dello stesso intervento commissariale, relativo al collegamento tra Manfredonia e l’area dell’aeroporto militare di Amendola, a valle della quale si potrà procedere con la consegna dei lavori che stimiamo possa avvenire entro la metà di giugno”. Lo ha detto il Sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia, in un messaggio inviato in occasione dell’assemblea pubblica promossa a Vieste dal Comitato territoriale pro Superstrada del Gargano. “Si tratta di un risultato raggiunto dopo un iter complesso che – ha aggiunto – si lascia alle spalle criticità importanti, superate grazie al lavoro della struttura commissariale, di Anas e del Mit. L’impegno, sia per la Parte A, così come per l’ambiziosa progettazione e realizzazione della Parte B, al passo con i rispettivi avanzamenti progettuali, resta quindi quello di sostenere il prosieguo della realizzazione di

un’opera in cui crediamo. Ridurre i tempi di percorrenza e migliorare i collegamenti significa aumentare l’attrattività del territorio, ma anche diminuire rischi e criticità per i cittadini e garantire tempi più rapidi di accesso alle cure e ai servizi ospedalieri. La mia attenzione, così come quella del Mit, è e resterà massima sul tema: il Gargano – ha concluso Ferrante – merita infrastrutture all’altezza delle sue potenzialità”.