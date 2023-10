Superlega, Abodi: “Ben venga se gestita da Uefa”

(Adnkronos) – "Una Superlega organizzata dalla Uefa sarebbe una Champions League migliorata. Quindi ben venga". Così il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, a proposito di un'ipotesi di una Superlega organizzata della Uefa. Secondo indiscrezioni della stampa spagnola, la Uefa starebbe pensando ad un nuovo modello di competizioni europee per club strutturato come una lega articolata su 3 divisioni, tra promozioni e retrocessioni. Al top la Super League, a livello intermedio l'Europa League, gradino più basso per l'Aspirant League che dovrebbe diventare la piattaforma di lancio verso le categorie superiori. Il modello ricalca quello ideato dai club che nel 2021 avevano definito il progetto della Superlega che è stato demolito dalla Uefa e bocciato dai governi di vari paesi, che si sono schierati con la confederazione europea del calcio. Inizialmente, il progetto è stato sostenuto da 12 società. Nel giro di poche ore, i club promotori sono rimasti 3: Real Madrid, Barcellona e Juventus. La società bianconera ha annunciato nel 2023 l'avvio dell'iter per l'abbandono del progetto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Ottobre 2023