Superenalotto, ecco la combinazione vincente di oggi

(Adnkronos) – Il montepremi del Superenalotto di oggi è di 61,7 milioni di euro. E' stata effettuata l'estrazione straordinaria dei numeri della combinazione vincente del concorso di oggi, venerdì 29 settembre 2023. L'estrazione di oggi, nella giornata di venerdì, è una novità introdotta il 7 luglio a sostegno dell'Emilia-Romagna. Le estrazioni ordinarie avvengono di martedì, giovedì e sabato. Dopo l'estrazione di oggi, quindi, si torna a giocare domani, sabato 30 settembre. Nei giorni di estrazione si può compilare e registrare una schedina fino alle 19.30. L'estrazione avviene alle 20. Per controllare se una schedina ha diritto a riscuotere qualche premio, si può effettuare la verifica online o attraverso l'app del Superenalotto, inquadrando il codice QR presente sulla schedina. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile online un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. Una schedina del Superenalotto ha diritto ad un premio in caso di 2 numeri 'azzeccati', 3, 4, 5, 5+1 o 6. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: – con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; – con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; – con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; – con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; – con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro; Quanto costa giocare una schedina al Superenalotto Ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. E' possibile acquistare quote dei sistemi a caratura, che comprendono molte combinazioni, per 5 euro a quota. Oltre ai numeri indicati dal giocatore, nella schedina possono comparire altri numeri: si tratta del numero Superstar e numero Jolly. Quest'ultimo viene sorteggiato dalla stessa urna dei numeri principali del concorso. Chi indovina cinque dei sei numeri principali più il numero Jolly si aggiudica i premi della categoria 5+Jolly, vale a dire il 5+1. A differenza del Superstar, il numero Jolly non viene scelto sulla schedina. In ogni schedina si può decidere di inserire almeno un numero Superstar, che viene scelto dal giocatore o selezionato automaticamente dal sistema. La posta di gioco è di euro 0,50 per ciascun numero. La giocata minima per partecipare al Superstar è di una combinazione di gioco del Superenalotto abbinata al numero Superstar, che consente di concorrere per premi a punteggio e premi istantanei straordinari. I premi a punteggio vengono vinti quando uno dei numeri estratti nel concorso Superenalotto corrisponde al numero Superstar stampato sulla ricevuta di gioco. Le categorie di vincita, relative ai premi Superstar a punteggio, sono: – premio 5 stella, realizzato ottenendo punti 5 nel concorso Superenalotto più il numero Superstar; – premio 4 stella, realizzato ottenendo punti 4 nel concorso Superenalotto più il numero Superetar; – premio 3 stella, realizzato ottenendo punti 3 nel concorso Superenalotto più il numero Superstar; – premio 2 stella, realizzato ottenendo punti 2 nel concorso Superenalotto più il numero Superstar; – premio 1 stella, realizzato ottenendo punti 1 nel concorso Superenalotto più il numero Superstar;0 stella, realizzato ottenendo – premio punti 0 nel concorso Superenalotto più il numero Superstar. Ecco l'importo dei premi per le vincite con il numero Superstar: Premio 5 Stella – 25 volte l'importo della vincita ottenuta con punti 5 al concorso Superenalotto; premio 4 stella – 100 volte l'importo della vincita ottenuta con punti 4 al concorso Superenalotto; premio 3 stella – 100 volte l'importo della vincita ottenuta con punti 3 al concorso Superenalotto; premio 2 stella, euro 100,00; premio 1 stella, euro 10,00; premio 0 stella, euro 5,00.

L'estrazione vincente di oggi: 6, 35, 48 53, 81, 86. Numero jolly: 47. Numero superstar: 71. Nessun '6' né '5+'. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 62.600.000 euro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Settembre 2023