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SuperEnalotto, combinazione vincente oggi 18 agosto﻿

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(Adnkronos) – Estratta la combinazione del SuperEnalotto di oggi 18 agosto 2026: 10, 16, 24, 25, 39, 66; Numero Jolly 70; SuperStar 6. Nessun 6 né 5+1, mentre in 4 hanno centrato il montepremi a disposizione dei punti 5, incassando rispettivamente 40.905,70 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 vola quindi a 211.700.000,00 euro. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Agosto 2026

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