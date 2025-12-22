Supercoppa, oggi Napoli-Bologna – Diretta

(Adnkronos) –

Napoli e Bologna in campo per la finale di Supercoppa italiana. Oggi, lunedì 22 dicembre – in diretta tv e streaming – i partenopei sfidano i rossoblù per il trofeo che si assegnerà a Riad, in Arabia Saudita. Le due squadre sono arrivate alla finale dopo aver vinto le rispettive semifinali: il Napoli, campione d'Italia in carica, ha superato il Milan con un netto 2-0 grazie ai gol di Neres e Hojlund, mentre il Bologna ha battuto l'Inter ai calci di rigore, dopo che i novanta minuti si erano chiusi sull'1-1, con Ciro Immobile a trasformare quello decisivo. Le due squadre torneranno in campo per la 17esima giornata di Serie A: il Napoli sfiderà la Cremonese in trasferta, il Bologna ospiterà il Sassuolo.

