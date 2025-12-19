Attualità

Supercoppa, oggi Bologna-Inter – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Seconda semifinale in Supercoppa italiana 2025. Oggi, venerdì 19 dicembre, l'Inter sfida il Bologna – in diretta tv e streaming – all'Al-Awwal Park Stadium di Riad. I nerazzurri, che lo scorso anno sono stati battuti in rimonta dal Milan nella finale delle Final Four di Supercoppa, sono reduci dalla vittoria esterna contro il Genoa, battuto 2-1 nell'ultima giornata di campionato. Successo che è valso alla squadra di Chivu la vetta della classifica di Serie A con 33 punti, a +1 sul Milan secondo. I rossoblù invece, nell'ultimo turno, hanno perso in casa con la Juventus, che si è imposta 1-0 al Dall'Ara, scivolando così al sesto posto a quota 25.  La vincente della sfida affronterà lunedì nella finale di Supercoppa il Napoli, che ha battuto il Milan 2-0.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

St Microelectronics, Guidesi (Lombardia): “Azienda investa e valorizzi sito strategico Agrate Brianza”

15 minuti fa

Kanye West torna in Europa dopo 10 anni, in concerto il 18 luglio a Reggio Emilia

1 ora fa

Mattarella: “La nostra comune speranza oggi ha il nome della pace”

1 ora fa

Roma, Fontana di Trevi e altri 5 siti a pagamento per turisti dall’1 febbraio

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio